Зеленський підписав укази про нові санкції проти Росії (відео)

Поки що деталі не опубліковані, але обмеження, крім іншого, торкнуться тих, хто причетний до викрадення українських дітей.

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У своєму традиційному вечірньому зверненні до українців 26 лютого президент Володимир Зеленський сказав, що підписав три укази про надання чинності рішенням Ради національної безпеки й оборони України про санкції проти Російської Федерації.

"Сьогодні є нові рішення нашої держави щодо санкцій проти тих, хто причетний чи допомагає Росії вести війну та знищувати життя і людей. Підписав три укази про реалізацію рішень РНБО", — сказав Зеленський.

Санкції зачеплять такі групи:

росіян, причетних до викрадення українських дітей;

представників російської сфери спорту, які намагаються поставити спорт на службу агресії;

тих, хто допомагає утримувати структури найманців у Росії для війни проти України та всіх вільних людей.

"Тиск України продовжиться. Тиск світу на державу-терориста продовжиться", — заявив Зеленський. Поки що укази на сайті Офісу президента не опубліковано.

Також президент України подякував усім, хто допомагає наближати перемогу над Росією. Особливо наголосив на героїзмі українських військових зі 110-ї окремої механізованої бригади, які збили черговий російський військовий літак під Авдіївкою.

Подякував журналістам, уточнивши, що Росії не вдалося "інформаційно закрити наших людей та нашу землю на тій частині України, де поки що є триколор терористів".

"Ми повинні зробити — і зробимо все, щоб доступ наших людей до правдивої інформації ставав більшим", — сказав президент.

Згадав він у відеозверненні й усіх політиків, які цього тижня відвідали Україну. Нагадаємо, низка візитів розпочалася з президента США Джо Байдена, який був у Києві в понеділок.

А 26 лютого глава Офісу президента Андрій Єрмак розповів про візит глави МЗС Саудівської Аравії та про обіцяну допомогу від цієї країни у розмірі 400 мільйонів доларів.