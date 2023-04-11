Пригожин малює перемоги ПВК "Вагнер": у ЗСУ заявили, що українські військові тримають місто

Голова ПВК "Вагнер" оцінював контроль міста окупантами на рівні 80%. Спікер Східного угруповання Сергій Череватий спростовує це і каже, що ЗСУ контролюють набагато більший відсоток території Бахмуту.

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Українські військові контролюють набагато більше території, ніж кажуть російські окупанти. Про це сказав 11 квітня в інтерв'ю американському телеканалу CNN речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий.

Голова ПВК "Вагнер" Євген Пригожин 11 квітня сказав, що росіяни нібито контролюють вже 80% території Бахмуту. За його словами, населені пункти Залізнянське, Сакко та Ванцетті, Миколаївка та інші на Донецькому напрямку — "в зоні відповідальності Міноборони Росії".

"Ця заява Пригожина не відповідає дійсності. Я щойно був на зв'язку з командиром однієї з бригад, які захищають місто. Можу впевнено заявити, що українські сили оборони контролюють набагато більший відсоток території Бахмута", — поінформував військовий.

Череватий не уточнив, про який саме відсоток контролю ЗСУ йдеться.

Своїми заявами засновник ПВК "Вагнер" намагався довести хоч якусь перемогу росіян у місті, яке вони захоплюють уже понад 9 місяців і зазнають нищівних втрат.

"Саме тому він робить такі заяви", — підсумував речник Східного угруповання військ.

Нагадаємо, що українські прикордонники 11 квітня показали відео протистояння переважаючим силам окупантам у Бахмуті в умовах ризику повного оточення. Шість прикордонників Луганського загону 3 години утримували позиції та відбивали ворожі атаки.

Командир штурмової бригади "Сталевий кордон" Валерій Падитель просив ЗС РФ "готувати плавки", адже українські бійці скоро відвойовуватимуть територію.

Британський військовий аналітик Майк Кларк раніше попереджав про швидку розв'язку битви за Бахмут. За його відомостями, ВСУ має лише одну дорогу на південний захід і якщо вони втратять доступ до неї, доведеться йти.