Найближчими днями Україна може втратити важливу дорогу в Бахмуті, — дослідник

За словами британського дослідника професора Майкла Кларка, близько місяця тому здавалося, що наближаються останні дні битви за Бахмут, але згодом українці передумали відступати. Наразі головна проблема в тому, що для ЗСУ залишається лише одна дорога на південний захід від міста.

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Британський військовий аналітик Майк Кларк заявив, що битва за Бахмут завдовжки 10 місяців наближається до розв'язки, оскільки Україна може втратити доступ до життєво важливої дороги за лічені дні. Про це повідомляє Sky News.

"У районі Донбасу все зосереджено на Бахмуті, тому що росіяни наступали протягом 10 місяців", — пояснив професор Кларк.

За його словами, близько місяця тому здавалося, що наближаються останні дні цієї битви, але згодом українці передумали відступати.

Наразі бої йдуть у центрі міста, і головне питання у тому, що для українців залишається лише одна дорога на південний захід.

"Якщо вони втратять доступ до цієї дороги, доведеться йти. Вони дійсно повинні будуть піти, якщо ця дорога виявиться для них недоступною", — пояснив аналітик, додавши, що, на його думку, це може статися вже за кілька днів.

Нагадаємо, що "Вовки Да Вінчі" відбили у окупантів посадку, яка забезпечує доступ до дороги на Бахмут. У підрозділі повідомили, що вже приблизно півтора місяці утримують позиції у районі так званої "дороги життя".

Станом на ранок 11 квітня, боєць 93-ї бригади ЗСУ із позивним "Киянин" розповів про ситуацію в Бахмуті. За його словами, "у пеклі трохи краще", а російські війська під фундамент руйнують будівлі, щоб у Сил оборони не було можливості обороняти місто. Окупанти намагаються йти через саме місто, але поки Сили оборони утримують Бахмут, вони не зможуть просунутися на сусідні населені пункти, такі як Костянтинівка, Дружківка та Слов'янськ.