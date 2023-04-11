В ближайшие дни Украина может потерять важную дорогу в Бахмуте, — исследователь

По словам британского исследователя профессора Майкла Кларка, около месяца назад казалось, что приближаются последние дни битвы за Бахмут, но затем украинцы передумали отступать. Сейчас главная проблема в том, что для ВСУ остается только одна дорога на юго-запад от города.

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Британский военный аналитик Майк Кларк заявил, что битва за Бахмут длиной в 10 месяцев близится к развязке, поскольку Украина может потерять доступ к жизненно важной дороге в считанные дни. Об этом сообщает Sky News.

"В районе Донбасса все сосредоточено на Бахмуте, потому что россияне наступали в течение 10 месяцев", — пояснил профессор Кларк.

По его словам, около месяца тому назад казалось, что приближаются последние дни этой битвы, но затем украинцы передумали отступать.

Сейчас бои идут в центре города, и главный вопрос в том, что для украинцев остается только одна дорога на юго-запад.

"Если они потеряют доступ к этой дороге, придется уходить. Они действительно должны будут уйти, если эта дорога окажется для них недоступной", — пояснил аналитик, добавив, что, по его мнению, это может произойти уже через несколько дней.

Напомним, что "Волки Да Винчи" отбили у оккупантов посадку, которая обеспечивает доступ к дороге на Бахмут. В подразделении сообщили, что уже примерно полтора месяца удерживают позиции в районе так называемой "дороги жизни".

По состоянию на утро 11 апреля, боец 93-й бригады ВСУ с позывным "Киевлян" рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, "в аду немного лучше", а российские войска под фундамент разрушают здания, чтобы у Сил обороны не было возможности оборонять город. Оккупанты пытаются идти через сам город, но пока Силы обороны удерживают Бахмут, они не смогут продвинуться на соседние населенные пункты, такие как Константиновка, Дружковка и Славянск.