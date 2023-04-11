"В аду немного лучше": боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте (видео)

Российские оккупанты, по словам военнослужащего с позывным "Киевлян", под фундамент разрушают застройку, чтобы лишить Силы обороны возможности вести боевые действия в прифронтовом городе.

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Ситуация в Бахмуте Донецкой области остается напряженной. Российские оккупанты постоянно штурмуют позиции ВСУ и пытаются захватить город. О ситуации в городе-крепости по состоянию на утро 11 апреля рассказал боец 93-й бригады с позывным "Киевлянин".

"По южному фасу, где стоят штурмовики, предоставляли чертей, отгоняли от трассы. Там наши казаки такие зарубленные стоят, что постоянно выходят на контр-штурмовые действия, выбивают их с их позиций. Там есть постоянные попытки атаковать, но эти попытки постоянно заканчиваются горами трупов, как с северной, так и с южной стороны», — рассказывает боец.

По его словам, российские оккупанты также постоянно штурмуют Силы обороны с севера, но тоже в основном неудачно. Увеличилось количество атак и в самом населённом пункте.

Сейчас очень поперли через сам город. Там казаки в районе железнодорожного вокзала стоят, в районе стадиона, держатся — у них сейчас тяжелейшая судьба, но они мужественно переносят — особенно пехотинцы", — рассказал "Киевлян".

Он отметил, что пока Силы обороны держат Бахмут, российские оккупанты не могут продвинуться на Константиновку, Дружковку, Славянск. Также боец призвал украинцев поддерживать ВСУ в сборах на дроны, автомобили и другие необходимые для победы вещи.

В утренней сводке Генштаба ВСУ за 11 апреля отмечалось, что, несмотря на многочисленные потери в технике и живой силе, противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки Силы обороны отбили 52 атаки оккупантов в этих направлениях.

"На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия, пытается взять под полный контроль город Бахмут, бои продолжаются. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия неподалеку от населенных пунктов Григоровка и Хромово. Бахмут, Хромово, Ивановское, Предтечино, Часов Яр, Озаряновка, Дружба и Нью-Йорк Донецкой области", — говорится в сообщении.

Также ранее немецкое издание Вild сообщило, что ВС РФ удалось продвинуться в Бахмуте и захватить 75% города.

Военный эксперт Олег Гетьман считает, что россиянам нужно захватить Бахмут, чтобы хоть как-то поднять моральное состояние армии. В битве за город-крепость погибли тысячи россиян — если этого сделать не получится, их боевой дух рухнет еще сильнее.