"Атаки отчаяния": военный эксперт рассказал о настоящих планах оккупантов (видео)

Россияне, как заявил майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, хотят захватить Бахмут, чтобы поднять боевой дух. Однако основные силы готовятся к обороне перед контрнаступлением ВСУ.

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Российские войска хотят удержать хоть какие-то позиции, чтобы потом не убегать к самой границе. Главные силы сейчас готовятся к обороне, а наступающие штурмовые отряды хотят отвлечь внимание Сил обороны. Об этом 10 апреля рассказал майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман в интервью 24 каналу.

По словам эксперта, на самом деле российское военное и политическое командование не оставило планов полностью захватить Донецкую и Луганскую области. Однако реализовать это не получится никак. Все теперешние атаки вызваны отчаянием. Они будут атаковать до тех пор, пока ВСУ не перейдут в контрнаступление.

Что касается нравственного состояния врага, то, как сказал Гетьман, россиянам нужно захватить Бахмут, чтобы хоть как-то поднять моральное состояние войск. В битве за город погибли тысячи россиян. Если этого сделать не получится, их боевой дух упадет еще сильнее.

"В Бахмуте пали десятки тысяч человек. Они будут продолжать это, пока мы не начнем их выбивать оттуда контрнаступательными действиями ", – заметил Гетьман.

По его словам, украинская армия в Бахмуте выполняет одну из главных своих задач – уничтожает врага. Потери российских оккупантов в городе куда серьезнее, чем у Сил обороны.

Алексей Гетьман о контрнаступлении ВСУ

Напомним, что 10 апреля в Минобороны рассказали, сколько людей знают о планах ВСУ. В Минобороны назвали, кто может объявлять о ходе боевых действий и планах ВСУ по контрнаступлению, а также призвали украинцев доверять только официальным источникам.

Также сообщалось, что 10 апреля на росТВ признали катастрофические потери ВС РФ в Украине. В эфире российской телепрограммы "Место встречи" эксперт Алексей Наумов признал, что данные о потерях российской армии в Украине, имеющиеся в обнародованных секретных документах Пентагона, соответствуют действительности.