"Атаки розпачу": військовий експерт розповів про справжні плани окупантів (відео)

Росіяни, як заявив майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман, хочуть захопити Бахмут, щоб підняти бойовий дух. Однак основні сили готуються до оборони перед контрнаступом ЗСУ.

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Російські війська хочуть утримати хоч якісь позиції, щоби потім не тікати до самого кордону. Головні сили зараз готуються до оборони, а штурмові загони, що наступають, хочуть відвернути увагу Сил оборони. Про це 10 квітня розповів майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман в інтерв'ю 24 каналу.

За словами експерта, насправді російське військове та політичне командування не залишило планів повністю захопити Донецьку та Луганську області. Однак реалізувати це не вийде. Усі теперішні атаки викликані відчаєм. Вони атакуватимуть доти, доки ЗСУ не перейдуть у контрнаступ.

Щодо морального стану ворога, то, як сказав Гетьман, росіянам потрібно захопити Бахмут, щоб хоч якось підняти моральний стан військ. У битві за місто загинуло тисяча росіян. Якщо цього зробити не вийде, їхній бойовий дух упаде ще сильніше.

"У Бахмуті впали десятки тисяч людей. Вони продовжуватимуть це, поки ми не почнемо їх вибивати звідти контрнаступними діями", – зауважив Гетьман.

За його словами, українська армія у Бахмуті виконує одне з головних своїх завдань – знищує ворога. Втрати російських окупантів у місті значно серйозніші, ніж у Сил оборони.

Олексій Гетьман про контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що 10 квітня у Міноборони розповіли, скільки людей знають про плани ЗСУ. У Міноборони назвали, хто може оголошувати про перебіг бойових дій та плани ЗСУ з контрнаступу, а також закликали українців довіряти лише офіційним джерелам.

Також повідомлялося, що 10 квітня на РосТВ визнали катастрофічні втрати ЗС РФ в Україні. В ефірі російської телепрограми "Місце зустрічі" експерт Олексій Наумов визнав, що дані про втрати російської армії в Україні, які є в оприлюднених секретних документах Пентагону, відповідають дійсності.