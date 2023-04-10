Контрнаступ України: у Міноборони розповіли, скільки людей знають про плани ЗСУ (відео)

У Міноборони назвали, хто може оголошувати про перебіг бойових дій і плани ЗСУ щодо контрнаступу, а також закликали українців довіряти лише офіційним джерелам.

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Інформацію, яка стосується контрнаступ ЗСУ, офіційно можуть оголошувати лише три особи — головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, президент Володимир Зеленський, міністр оборони Олексій Резніков. Подробиці 10 квітня повідомила в ефірі телемарафону Ганна Маляр, заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що сучасна війна в першу чергу передбачає інформаційну боротьбу. Українське суспільство повинно бути готовим до реакції на психологічні операції ворога. Маляр наголосила на тому, наскільки важливо перевіряти інформацію.

З її слів, щодо контрнаступу ЗСУ потрібно довіряти тільки українським офіційним джерелам. Хід бойових дій і плани Збройних сил можуть оголошувати лише три особи.

"Це президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ", — заявила вона.

Маляр додала, що інші особи можуть лише цитувати, обговорювати припущення. На її думку, варто зберігати високий рівень секретності, оскільки плани ЗСУ мають надзвичайно важливе значення для кожного українця.

Нагадаємо, 10 квітня секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, що інформаційний ажіотаж у суспільстві та у медіа стосовно контрнаступу ЗСУ завдає шкоди планам Сил оборони України. Він наголосив на тому, що не варто очікувати якихось чарівних дат, оскільки контрнаступ Збройні сили України фактично вже проводять щодня.

Інституту дослідження війни повідомив, що тимчасове припинення бойових зіткнень допоможе військам РФ зміцнити оборонні укріплення та споруди напередодні контрнаступу ЗСУ. Такі заходи фіксують у різних тимчасово окупованих українських територіях, особливо на південному напрямку. "З поваги до православної релігії" Кремль може оголосити припинення боїв, але все ж, як зазначають аналітики, в окупованих районах Росія такої поваги не виявляла. Це дасть змогу російським підрозділам перегрупувати сили для того, щоб знову піти в наступ.