"Не очікуйте чарівних дат": контрнаступ ЗСУ відбувається щодня, — Данілов

Секретар РНБО пояснив, що інформаційний ажіотаж стосовно контрнаступу ЗСУ завдає шкоди планам Сил оборони України.

Related video

Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки і оборони, заявив, що контрнаступ українських військ відбувається щодня. Про це він повідомив 10 квітня у Twitter.

У дописі автор наголосив на тому, що не варто очікувати чарівних дат, оскільки контрнаступ Збройні сили України фактично реалізують щодня.

"Системно і послідовно нищимо російських окупантів, – зазначив він.

Данілов натякнув, що інформаційний ажіотаж стосовно цієї теми не є корисним для планів Сил оборони України. Подробиці щодо дій військових він не повідомив.

Нагадаємо, 7 квітня Олексій Данілов розкритикував тих, хто робить з приводу майбутніх бойових дій гучні заяви. Він зазначив, що про плани контрнаступу знає обмежене коло осіб у державі. Він пояснив, що контрнаступ ЗСУ у цілому залежить від багатьох факторів, а представники вищого військово-політичного керівництва України має кілька варіантів розвитку подій. Наразі фахівці аналізують стан нашої армії, а також боєготовність супротивника.

Данілов також 2 квітня назвав 12 кроків щодо деокупації Криму, який тимчасово контролюють російські війська. Він пояснив, що активні прихильники російської окупації на півострові поступово залучатимуться до відновлення зруйнованих українських міст, ексгумації та перепоховання жертв російської агресії. Україна надасть світу максимально широкий доступ до інформації про злочини режиму Володимира Путіна. Планується створення документальної бази фактів порушень та злочинів росіян проти українців, які чинили опір окупації.

У Інституті дослідження війни у звіті за 9 квітня повідомили, що влада Росії прагнутиме запропонувати перемир'я на певний час, а саме — під час святкування православного Великодня, який цього року припадає на 16 квітня. Це наче дозволить уповільнити очікуваний контрнаступ України. За оцінками фахівців, можливість тимчасового припинення бойових зіткнень також допоможе російським загарбникам захопити Бахмут і зміцнити оборонні побудови у разі контрнаступу ЗСУ.