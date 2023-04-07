Знають не більше п'яти осіб: командування ЗСУ має кілька варіантів контрнаступу, — РНБО

Олексій Данілов розкритикував тих, хто робить з приводу майбутніх бойових дій гучні заяви. Він зазначив, що про плани контрнаступу знає обмежене коло осіб у державі.

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Секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що командування Збройними силами України має кілька варіантів майбутнього контрнаступу. За його словами, наступальні операції залежать від багатьох факторів, і воєначальники оцінюють не тільки стан нашої армії, а й стан справ у противника. Про це 7 квітня повідомив пресцентр РНБО.

"Контрнаступ ЗСУ залежить від багатьох факторів, тому вище військово-політичне керівництво держави має кілька варіантів розвитку подій. Ми аналізуємо не тільки стан нашої армії, а й ситуацію у супротивника", — зазначив Данілов.

Водночас секретар РНБО розкритикував не залучених осіб, які роблять із цього приводу гучні заяви. За словами Данілова, повну інформацію про майбутні операції мають до п'яти осіб.

"Лише обмежене коло осіб у державі — до п'яти, — знає про плани контрнаступу — терміни, час, місце", — наголосив він.

Також секретар відповів на питання щодо кількості озброєння у ЗСУ, яка потрібна для успішного протистояння окупантам. Данілов зазначив, що українська армія хоче мати якнайбільше зброї, щоб знищувати супротивника. При цьому додав, що російська сторона також готується і "нервує від наданої нам міжнародної військової допомоги".

"Партнери України розуміють, що ми захищаємо не тільки себе, демократію, а й кордони Європи. Наше спільне завдання – прибрати російську мерзоту", — підсумував Данілов.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський 7 квітня провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якої було розглянуто питання захисту інформації від витоку. Також учасники засідання розглянули питання формування нових бригад, рівня підготовки бійців підрозділів та комплектування їх озброєнням.