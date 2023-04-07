Знают не больше пяти человек: командование ВСУ имеет несколько вариантов контрнаступления, — СНБО

Алексей Данилов раскритиковал тех, кто делает по поводу предстоящих боевых действиях громкие заявления. Он отметил, что о планах контрнаступления знает ограниченный круг лиц в государстве.

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов, заявил, что командование Вооруженными силами Украины имеют несколько вариантов предстоящего контрнаступления. По его словам наступательные операции зависят от многих факторов, и военачальники оценивают не только состояние нашей армии, но и положение дел у противника. Об этом 7 апреля сообщил пресс-центр СНБО.

"Контрнаступление ВСУ зависит от многих факторов, поэтому высшее военно-политическое руководство государства имеет несколько вариантов развития событий. Мы анализируем не только состояние нашей армии, но и ситуацию у противника", — отметил Данилов.

Вместе с тем секретарь СНБО подверг критике не вовлеченных лиц, которые делают по этому поводу громкие заявления. По словам Данилова, полной информацией о предстоящих операциях обладают до пяти лиц.

"Только ограниченный круг лиц в государстве — до пяти, — знает о планах контрнаступления — сроки, время, место", — подчеркнул он.

Также секретарь ответил на вопрос о количестве вооружения у ВСУ, которое необходимо для успешного противостояния оккупантам. Данилов указал на то, что украинская армия желает иметь как можно больше оружия, чтобы уничтожать противника. При этом добавил, что российская сторона также готовится и "нервничает от предоставленной нам международной военной помощи".

"Партнеры Украины понимают, что мы защищаем не только себя, демократию, но и границы Европы. Наша общая задача — убрать российскую мерзость", — подытожил Данилов.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которой были рассмотрены вопросы защиты информации от утечки. Также участники заседания рассмотрели вопрос формирования новых бригад, уровня подготовки бойцов подразделений и комплектования их вооружением