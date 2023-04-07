Защита информации и формирование новых бригад: Зеленский провел заседание Ставки

Во время заседания Ставки Верховного главнокомандующего участники отдельно рассмотрели вопрос об утечке информации о планах украинских вооруженных сил.

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Президент Украины Владимир Зеленский 7 апреля провел очередное заседание Ставки Верховного главнокомандующего, в ходе которого участники обсудили ситуацию на основных участках фронта и особое внимание уделили вопросу утечки информации. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

Отмечается, что на Ставке Верховного главнокомандующего Украина обсуждались "мероприятия по предупреждению утечек информации о планах сил обороны Украины.".

Также участники заседания рассмотрели вопрос формирования новых бригад, уровня подготовки бойцов подразделений и комплектования их вооружением.

Кроме того Ставка заслушала доклад начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова, который рассказал о планах противника на ближайшее время.

В ходе заседания Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал присутствующих об оперативной обстановке на фронтах, а командующие группировками войск доложили о ходе боевых действий на участках, находящихся в зонах ответственности.

Напомним, в сети появились секретные документы, в которых якобы говорилось о планах США по наращиванию сил в Украине перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ. Как сообщили 7 апреля журналисты New York Times, расследованием данного инцидента уже занимается Пентагон.

В связи с этим советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал опубликованные данные "фотошопом и виртуальным псевдосливом". По его словам российские войска первыми ознакомятся с реальными планами Сил обороны на поле боя.