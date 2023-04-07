Захист інформації та формування нових бригад: Зеленський провів засідання Ставки

Під час засідання Ставки Верховного головнокомандувача учасники окремо розглянули питання про витік інформації щодо планів українських збройних сил.

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Президент України Володимир Зеленський 7 квітня провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача, під час якого учасники обговорили ситуацію на основних ділянках фронту та особливу увагу приділили питанню витоку інформації. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента України.

Зазначається, що на Ставці Верховного головнокомандувача України обговорювалися "заходи щодо запобігання витоку інформації про плани сил оборони України".

Також учасники засідання розглянули питання щодо формування нових бригад, рівня підготовки бійців підрозділів і комплектування їх озброєнням.

Крім того, Ставка заслухала доповідь начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова, який розповів про плани противника на найближчий час.

У процесі засідання Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний поінформував присутніх про оперативну обстановку на фронтах, а командувачі угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій на ділянках, що знаходяться у зонах відповідальності.

Нагадаємо, у мережі з'явилися секретні документи, в яких нібито йшлося про плани США щодо нарощування сил в Україні перед очікуваним контрнаступом ЗСУ. Як повідомили 7 квітня журналісти New York Times, розслідуванням цього інциденту вже займається Пентагон.

У зв'язку з цим радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав опубліковані дані "фотошопом і віртуальним псевдозливом". За його словами, російські війська першими ознайомляться з реальними планами Сил оборони на полі бою.