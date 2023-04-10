"Не ждите волшебных дат": контрнаступление ВСУ происходит каждый день, — Данилов

Секретарь СНБО пояснил, что информационный ажиотаж по контрнаступлению ВСУ наносит ущерб планам Сил обороны Украины.

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Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны, заявил, что контрнаступление украинских войск происходит каждый день. Об этом он сообщил 10 апреля в Twitter.

В сообщении автор отметил, что не стоит ожидать волшебных дат, поскольку контрнаступление Вооруженные силы Украины фактически реализуют ежедневно.

"Системно и последовательно уничтожаем российских окупантов, — отметил он.

Данилов намекнул, что информационный ажиотаж по этой теме не полезен планам Сил обороны Украины. Подробности о действиях военных он не сообщил.

Напомним, 7 апреля Алексей Данилов подверг критике тех, кто делает по поводу будущих боевых действий громкие заявления. Он отметил, что о планах контрнаступления знает ограниченный круг лиц в государстве. Он пояснил, что контрнаступление ВСУ в целом зависит от многих факторов, а у представителей высшего военно-политического руководства Украины есть несколько вариантов развития событий. В настоящее время специалисты анализируют состояние нашей армии, а также боеготовность противника.

Данилов также 2 апреля назвал 12 шагов по деоккупации Крыма, который временно контролируют российские войска. Он пояснил, что активные сторонники российской оккупации на полуострове будут постепенно привлекаться к восстановлению разрушенных украинских городов, эксгумации и перезахоронению жертв российской агрессии. Украина предоставит миру максимально широкий доступ к информации о преступлениях режима Владимира Путина. Планируется создание документальной базы фактов нарушений и преступлений россиян против украинцев, сопротивлявшихся оккупации.

В Институте исследования войны в отчете за 9 апреля сообщили, что власти России будут стремиться предложить перемирие на время, а именно — во время празднования православной Пасхи, которая в этом году приходится на 16 апреля. Это вроде бы позволит замедлить ожидаемое контрнаступление Украины. По оценкам специалистов, возможность временного прекращения боевых столкновений также поможет российским захватчикам захватить Бахмут и укрепить оборонные сооружения в случае контрнаступления ВСУ.