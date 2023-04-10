Контрнаступление Украины: в Минобороны рассказали, сколько людей знают о планах ВСУ (видео)

В Минобороны назвали, кто может объявлять о ходе боевых действий и планах ВСУ по контрнаступлению, а также призвали украинцев доверять только официальным источникам.

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Информацию, касающуюся контрнаступления ВСУ, официально могут объявлять только три человека – главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, президент Владимир Зеленский, министр обороны Алексей Резников. Подробности 10 апреля сообщила в эфире телемарафона Анна Маляр, заместитель министра обороны.

Она подчеркнула, что современная война, в первую очередь, предусматривает информационную борьбу. Украинское общество должно быть готово к реакции на психологические операции врага. Маляр отметила, насколько важно проверять информацию.

По ее словам, по поводу контрнаступления ВСУ нужно доверять только украинским официальным источникам. Ход боевых действий и планы Вооруженных сил могут объявлять только три человека.

"Это президент, министр обороны и главнокомандующий ВСУ", – заявила она.

Маляр добавила, что другие могут только цитировать, обсуждать предположения. По ее мнению, следует сохранять высокий уровень секретности, поскольку планы ВСУ имеют очень важное значение для каждого украинца.

Напомним, 10 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов пояснил, что информационный ажиотаж в обществе и в медиа по поводу контрнаступления ВСУ наносит ущерб планам Сил обороны Украины. Он отметил, что не стоит ожидать каких-то волшебных дат, поскольку контрнаступление Вооруженные силы Украины фактически уже проводят ежедневно.

Институт исследования войны сообщил, что временное прекращение боевых столкновений поможет войскам РФ укрепить оборонные укрепления и сооружения накануне контрнаступления ВСУ. Такие мероприятия фиксируют на разных временно оккупированных украинских территориях, особенно на южном направлении. "Из уважения к православной религии" Кремль может объявить прекращение боев, но все же, как отмечают аналитики, в оккупированных районах Россия такого уважения не проявляла. Это позволит российским подразделениям перегруппировать силы для того, чтобы снова пойти в наступление.