"В пеклі трошки краще": боєць ЗСУ розповів про ситуацію в Бахмуті (відео)

Російські окупанти, за словами військовослужбовця з позивним "Киянин", під фундамент руйнують забудову, щоб позбавити Сили оборони можливості вести бойові дії в прифронтовому місті.

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Ситуація в Бахмуті на Донеччині залишається напруженою. Російські окупанти постійно штурмують позиції ЗСУ та намагаються захопити місто. Про ситуацію в місті-фортеці станом на ранок 11 квітня розповів боєць 93-ї бригади з позивним "Киянин".

"По південному фасу, де стоять штурмовики, надавали чортів, повідганяли від траси. Там наші козаки такі зарубані стоять, що постійно виходять на контрштурмові дії, вибивають їх із їхніх позицій. Там є постійні намагання атакувати, але ці намагання постійно закінчуються горами трупів, як з північної, так і південної сторони", — розповідає боєць.

За його словами, російські окупанти також постійно штурмують Сили оборони з півночі, але теж здебільшого невдало. Збільшилася кількість атак і в самому населеному пункті.

"Зараз дуже поперли через саме місто. Там козаки в районі залізничного вокзалу стоять, у районі стадіону, тримаються. З поганого, окупанти постійно важкою артилерією та штурмовою авіацією розбирають висотну забудову — просто зносять під щебінь. Але навіть у таких умовах наші козаки, які в Бахмуті, тримаються — у них зараз найтяжча доля, але вони мужньо переносять — особливо піхотинці", — розповів "Киянин".

Він зауважив, що поки Сили оборони тримають Бахмут, російські окупанти не можуть просунутися на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ. Також боєць закликав українців підтримувати ЗСУ в зборах на дрони, автівки й інші необхідні для перемоги речі.

У ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 11 квітня зазначалося, що попри численні втрати в техніці та живій силі, противник продовжує зосереджувати зусилля на ведені наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби Сили оборони відбили 52 атаки окупантів на цих напрямках.

"На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, бої тривають. Протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік населених пунктів Григорівка та Хромове. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Оріхово-Василівка, Бахмут, Хромове, Іванівське, Предтечине, Часів Яр, Озарянівка, Дружба та Нью-Йорк Донецької області", — йдеться в повідомленні.

Також раніше німецьке видання Вild повідомило, що ЗС РФ вдалося просунутися в Бахмуті й захопити 75% міста.

Військовий експерт Олег Гетьман вважає, що росіянам потрібно захопити Бахмут, щоб хоч якось підняти моральний стан армії. У битві за місто-фортецю загинули тисячі росіян — якщо цього зробити не вийде, їхній бойовий дух упаде ще сильніше.