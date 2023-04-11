"Волки Да Винчи" отбили у оккупантов посадку, обеспечивающую дорогу на Бахмут

В подразделении рассказывают, что уже 1,5 месяца удерживают свои позиции в районе "дороги жизни" на Бахмут.

Related video

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинским защитникам удалось отбить у врага дорогу на город. Об этом сообщил лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов.

"Волки Да Винчи отбили и удержали посадку в 500 метров, которая обеспечивает последнюю дорогу на Бахмут. Одним батальоном, уже 1,5 месяца. И наши соседи удержали траншеи, ведущие на дорогу. Красавчики из 3-го бата 92-й бригады", – говорится в сообщении.

Также бойцы показали свои позиции, которые враг "накрывает" из артиллерии. Здесь добавляют, что все потери в подразделении преимущественно в результате артобстрелов.

"Гонор" вывез абсолютно все стрелковые бои. Мы меньшим количеством без потерь убивали автоматами россиян, которых было гораздо больше. Были дни, когда мы отбивали по 5 штурмов. Все потери от артиллерии. Мы теряем лучших. Белое пятно, это кучность стрельбы по нашим позициям. Белые пятна это все свежие прилеты", — написал Сергей Филимонов.

.

Напомним, что боец ВСУ рассказал, как украинские козаки в Бахмуте "дают чертей" российским оккупантам. По его словам, захватчикам достается на всех флангах.

В ДШВ ВСУ рассказали о бое десантников с оккупантами, который длился 10 минут. В этом бою командир группы получил ранение в голову, но продолжил сражение. Позицию украинские защитники отбили.