"Вовки Да Вінчі" відбили в окупантів посадку, яка забезпечує дорогу на Бахмут

У підрозділі розповідають, що вже 1,5 місяця утримують свої позиції в районі "дороги життя" на Бахмут.

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На Бахмутському напрямку тривають активні бойові дії. Українським захисникам вдалося відбити у ворога дорогу в місто. Про це повідомив лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов.

"Вовки Да Вінчі відбили та втримали посадку в 500 метрів, яка забезпечує останню дорогу на Бахмут. Одним батальйоном, вже 1,5 місяця. І наші сусіди витримали траншеї, які ведуть на дорогу. Красунчики з 3-го бату 92-ї бригади", — йдеться в повідомленні.

Також бійці показали свої позиції, які ворог "накриває" з артилерії. Тут додають, що всі втрати в підрозділі переважно в результаті артобстрілів.

"Гонор" вивіз абсолютно всі стрілкові бої. Ми меншою кількістю без втрат вбивали автоматами росіян, яких було значно більше. Були дні, в які ми відбивали по 5 штурмів. Всі втрати від артилерії. Ми втрачаємо найкращих. Біла пляма, то кучність стрільби по наших позиціях. Білі плями то все свіжі прильоти", — написав Сергій Філімонов.

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Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів, як українські козаки у Бахмуті "дають чортів" російським окупантам. За його словами, загарбникам дістається на усіх флангах.

У ДШВ ЗСУ розповіли про бій десантників із окупантами, який тривав 10 хвилин. У цьому бою командир групи отримав поранення в голову, але продовжив бій. Позицію українські захисники відбили.