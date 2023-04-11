"Готуйте плавки": комбриг "Гвардії наступу" пообіцяв великі неприємності для ЗС РФ (відео)

Командир "Сталевого кордону" Падитель назвав бої з ворогом у Бахмуті "останніми ривками" росіян та анонсував звільнення українських територій.

Related video

Поки російські загарбники здійснюють "останні ривки" у Донецькій області, бійці штурмової бригади "Сталевий кордон" готуються до звільнення територій та створення "неприємностей" для ворога. Про це сьогодні, 11 квітня, заявив командир бригади Валерій Падитель.

"Поки орки здійснюють свої останні ривки на Бахмуті, Авдіївці, Мар‘їнці, ми готуємо для них великі неприємності. І окопи на Кримському перешийку їм не допоможуть. Хай готують плавки, щоб плисти до Тамані. "Сталевий кордон" готовий відвойовувати свої кордони", — заявив Падитель.

Нагадаємо, у ЗСУ показали знищення ворожого міномета за допомогою трофейної техніки — БМП-2. У бригаді назвали роботу своїх бійців "медом для душі".

Британський військовий аналітик поділився зі ЗМІ власними прогнозами щодо Бахмуту. За його словами, битва за місто наближається до фіналу, адже найближчими днями Україна може втратити контроль над важливою дорогою. "Вони дійсно повинні будуть піти", — сказав професор про ЗСУ.

Сьогодні, 11 квітня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео до річниці звільнення Сумщини. На кадрах захисник України згадав, як місцеві палили ворожу техніку. Залужний підкреслив, що регіон зупинив окупантів на шляху до Києва.

Пілот ЗСУ розповів, що середній вік його колег — 28 років, але дехто виконує бойові завдання у 22-23. Він поділився, що збив дві ракети "Калібр" та знищив ворожу ППО, однак шкодує, що не вступав у повітряний бій безпосередньо з супротивником.