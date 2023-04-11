"Готовьте плавки": комбриг "Гвардии наступления" пообещал большие неприятности для ВС РФ (видео)

Командир бригады "Сталевий кордон" Падитель назвал бои с врагом в Бахмуте "последними рывками" россиян и анонсировал освобождение украинских территорий.

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Пока российские захватчики совершают "последние рывки" в Донецкой области, бойцы штурмовой бригады "Сталевий кордон" готовятся к освобождению территорий и созданию "неприятностей" для врага. Об этом сегодня, 11 апреля, заявил командир бригады Валерий Падитель.

"Пока орки совершают свои последние рывки на Бахмуте, Авдеевке, Марьинке, мы готовим для них большие неприятности. И окопы на Крымском перешейке им не помогут. Пусть готовят плавки, чтобы плыть в Таман. "Сталевий кордон" готов отвоевывать свои границы", – заявил Падитель.

Напомним, в ВСУ показали уничтожение вражеского миномета с помощью трофейной техники — БМП-2. В бригаде назвали работу своих бойцов "медом для души".

Британский военный аналитик поделился со СМИ собственными прогнозами по Бахмуту. По его словам, битва за город близится к финалу, ведь в ближайшие дни Украина может потерять контроль над важной дорогой. "Они действительно должны будут уйти", — сказал профессор про ВСУ.

Сегодня, 11 апреля, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал видео к годовщине освобождения Сумской области. На кадрах защитник Украины вспомнил, как местные жгли вражескую технику. Залужный подчеркнул, что регион остановил окупантов на пути в Киев.

Пилот ВСУ рассказал, что средний возраст его коллег — 28 лет, но некоторые выполняют боевые задания в 22-23. Он поделился, что сбил две ракеты "Калибр" и уничтожил вражескую ПВО, однако жалеет, что не вступал в воздушное сражение непосредственно с противником.