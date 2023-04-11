"Уничтожает своих бывших хозяев": в ВСУ показали удары трофейной БМП по ВС РФ (видео)

Украинские пехотинцы уничтожают врага с его же техники. Военные обнародовали кадры, на которых трофейная БМП помогает обезвредить навсегда миномет ВС РФ.

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Княжеская пехота 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого уничтожила с помощью трофейной БМП-2 вражеский миномет. Об этом сообщили в соцсетях бригады.

"Трофейная БМП-2 уничтожает своих бывших хозяев. Горит-пылает вражеский миномет 120-го калибра", — объяснили защитники.

В 14 ОМБР гордятся бойцами и называют их работу "медом для души".

"Княжеские пехотинцы — красавцы! А их работа еще красивее", — отметили в бригаде.

Напомним, 11 апреля годовщина деоккупации Сумской области. Главнокомандующий ВСУ опубликовал кадры освобождения региона и поблагодарил защитников за самоотверженность. На видео военный рассказал, как местные жители помогали уничтожать вражескую технику.

Нардеп Юрий Мысягин показал, как украинские военные уничтожили расчет противотанкового ракетного комплекса ВС РФ — "Корнет". В этом им помогла управляемая противотанковая ракета.

11 апреля военный с позывным "Киевлянин" рассказал о ситуации в Бахмуте. По его словам, российские захватчики постоянно штурмуют позиции ВСУ и не оставляют попыток захватить населенный пункт. Он рассказал, что "самая тяжелая судьба" у пехотинцев, однако бойцы держатся.

Британский аналитик рассказал журналистам, что бои в Бахмуте близятся к финалу, ведь Украина может потерять контроль над "важной дорогой".