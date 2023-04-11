"Знищує своїх колишніх господарів": у ЗСУ показали удари трофейною БМП по ЗС РФ (відео)

Українські піхотинці знищують ворога з його ж техніки. Військові оприлюднили кадри, на яких трофейна БМП допомагає знешкодити назавжди міномет ЗС РФ.

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Князівська піхота 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого знищила за допомогою трофейної БМП-2 ворожий міномет. Про це повідомили у соцмережах бригади.

"Трофейна БМП-2 знищує своїх колишніх господарів. Горить-палає ворожий міномет 120-го калібру", — пояснили захисники.

У 14 ОМБР пишаються бійцями та називають їхню роботу "медом для душі".

"Князівські піхотинці — красені! А їхня робота ще красивіша", — зазначили у бригаді.

Нагадаємо, 11 квітня річниця деокупації Сумської області. Головнокомандувач ЗСУ опублікував кадри звільнення регіону та подякував захисникам за самовідданість. На відео військовий розповів, як місцеві мешканці допомагали знищувати ворожу техніку.

Нардеп Юрій Мисягін показав, як українські військові знищили розрахунок протитанкового ракетного комплексу ЗС РФ — "Корнет". У цьому їм допомогла керована протитанкова ракета.

11 квітня військовий з позивним "Киянин" розповів про ситуацію у Бахмуті. За його словами, російські загарбники постійно штурмують позиції ЗСУ та не полишають спроб захопити населений пункт. Він розповів, що "найтяжча доля" у піхотинців, однак бійці тримаються.

Британський аналітик розповів журналістам, що бої у Бахмуті наближаються до фіналу, адже Україна може втратити контроль над "важливою дорогою".