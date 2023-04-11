Річниця деокупації: Залужний опублікував кадри звільнення Сумської області ЗСУ (відео)

Захисник України розповів, як місцеві мешканці допомагали знищувати техніку ворога. Головнокомандувач ЗСУ подякував оборонцям за самовідданість та героїзм.

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Рік тому, 11 квітня 2022 року, Україна повністю відновила контроль над державним кордоном на Сумщині. Про те, як Збройні сили та місцеві звільнювали регіон, нагадав у своїх соцмережах головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Міста і села Сумщини зупинили противника на шляху до столиці. Окупанти зазнали відчутних втрат у живій силі та військовій техніці", — розповів Залужний.

Також головнокомандувач подякував захисникам за деокупацію регіону.

"Дякую кожному, хто визволяв Сумщину. Своєю самовідданістю та героїзмом ви день у день наближаєте нашу перемогу", — написав він.

У відео, опублікованому сьогодні, 11 квітня, Залужним, можна побачити знищену техніку загарбників, наслідки ворожих атак в області та навіть залишений російський сухпай.

"Було підбито оцей от танк окупантів, але було тільки підбито. Тоді місцеві приїхали й допалили його, тому що вся Україна зараз бореться проти окупантів", — підкреслив військовий, згадуючи тогорічні події.

Нагадаємо, 7 квітня Валерій Залужний показав бронетранспортери, які передала ЗСУ Австралія. Машини Bushmaster вже допомагають українським захисникам на Бахмутському напрямку: на них перевозять бійців та евакуюють поранених.

Сьогодні, 11 квітня, у ДПСУ показали зворушливі кадри звільнення військовополонених українців. Бійці дзвонили рідним та раділи довгоочікуваним обіймам з близькими.