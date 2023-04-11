Годовщина деоккупации: Залужный опубликовал кадры освобождения Сумской области ВСУ (видео)

Защитник Украины рассказал, как местные жители помогали уничтожать технику врага. Главнокомандующий ВСУ поблагодарил военных за самоотверженность и героизм.

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Год назад, 11 апреля 2022 года, Украина полностью восстановила контроль над государственной границей Сумской области. О том, как Вооруженные силы и местные освобождали регион, напомнил в своих соцсетях главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Города и села Сумской области остановили противника на пути в столицу. Оккупанты понесли ощутимые потери в живой силе и военной технике", — рассказал Залужный.

Также главнокомандующий поблагодарил защитников за деоккупацию региона.

"Благодарю каждого, кто освобождал Сумскую область. Своей самоотверженностью и героизмом вы изо дня в день приближаете нашу победу", — написал он.

В видео, опубликованном сегодня, 11 апреля, Залужным можно увидеть уничтоженную технику захватчиков, последствия вражеских атак в области и даже оставленный российский сухпай.

"Был подбит этот вот танк оккупантов, но был только подбит. Тогда местные приехали и дожгли его, потому что вся Украина сейчас борется против оккупантов", — подчеркнул военный, вспоминая события прошлого года.

Напомним, 7 апреля Валерий Залужный показал бронетранспортеры, переданные ВСУ Австралией. Машины Bushmaster уже помогают украинским защитникам на Бахмутском направлении: на них перевозят бойцов и эвакуируют раненых.

Сегодня, 11 апреля, в ГПСУ показали трогательные кадры освобождения военнопленных украинцев. Бойцы звонили родным и радовались долгожданным объятиям с близкими.