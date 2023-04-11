В ГПСУ показали трогательные кадры встречи освобожденных из плена украинцев (видео)

Освобожденные пограничники признались, что долго ждали этого дня, для них большое счастье снова иметь возможность смотреть не вниз, а вверх на родное небо.

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В понедельник, 10 апреля, во время очередного обмена военнопленными домой вернулся 21 пограничник. Об этом сообщается на официальном Facebook Государственной пограничной службы.

Сотрудники Госпогранслужбы опубликовали трогательное видео со встречей освобожденных собратьев по службе.

"Со слезами на глазах бойцы звонили родным, радовались долгожданным встречам и объятиям", — указывает ведомство.

Некоторые военные приехали с серьезными ранениями и заболеваниями. В ГПСУ пообещали сделать все возможное, чтобы каждый из них получил всю необходимую помощь.

"Огромное спасибо, что нас освободили. Мы ждали этого дня. Это неописуемые чувства", — сообщил на видео один из освобожденных украинцев.

"Какое счастье посмотреть вверх, а не так как мы целый год смотрели вниз, вдохнуть полные легкие воздух, это невероятно", — делится эмоциями другой освобожденный пограничник.

Известно, что 10 апреля Украина вернула домой 100 военных, среди которых были бойцы Донецкого, Измаильского, Сумского и Херсонского пограничных отрядов, а также Мариупольского отряда Морской охраны. Также среди них есть защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля Киевской области.

Напомним, 7 марта глава ОП Андрей Ермак сообщил, что в результате успешных переговоров в Украину из плена удалось вернуть 130 защитников.

В начале апреля из плена домой смогли вернуть 12 украинцев, пятеро из которых — тяжелораненые. Освободили 10 военных и двух гражданских.

В конце марта российский омбудсмен Татьяна Москалькова обвинила Украину в нежелании обменивать украинских военнопленных и в подтверждение своих слов обнародовала список с 133 фамилиями.