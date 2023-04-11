У ДПСУ показали зворушливі кадри зустрічі звільнених із полону українців (відео)

Звільнені прикордонники зізналися, що довго чекали цього дня, для них велике щастя знову мати змогу дивитися не вниз, а вгору на рідне небо.

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У понеділок, 10 квітня, під час чергового обміну військовополоненими додому повернувся 21 прикордонник. Про це повідомляється на офіційному Facebook Державної прикордонної служби.

Співробітники Держприкордонслужби опублікували зворушливе відео зустрічі звільнених побратимів по службі.

"Зі сльозами на очах бійці дзвонили рідним, раділи довгоочікуваним зустрічам та обіймам", — зазначає відомство.

Деякі військові приїхали з серйозними пораненнями та захворюваннями. У ДПСУ пообіцяли зробити все можливе, щоб кожен із них отримав всю необхідну допомогу.

"Велике дякую, що нас звільнили. Ми чекали цього дня. Це неймовірні почуття", — повідомив на відео один із звільнених українців.

"Яке щастя подивитися вгору, а не так, як ми цілий рік дивились вниз, вдихнути повними легенями повітря, це неймовірно", — ділиться емоціями інший звільнений прикордонник.

Відомо, що 10 квітня Україна повернула додому 100 військових, серед яких були бійці Донецького, Ізмаїльського, Сумського та Херсонського прикордонних загонів та Маріупольського загону Морської охорони. Також серед них є захисники Маріуполя, "Азовсталі" та Гостомелю Київської області.

Нагадаємо, 7 березня голова ОП Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок успішних переговорів в Україну з полону вдалося повернути 130 захисників.

На початку квітня з полону додому змогли повернути 12 українців, п'ятеро з яких — тяжкопоранені. Звільнили 10 військових та двох цивільних.

Наприкінці березня російська омбудсмен Тетяна Москалькова звинуватила Україну в небажанні обмінювати українських військовополонених та на підтвердження своїх слів оприлюднила список зі 133 прізвищами.