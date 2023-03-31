Провокація омбудсмена РФ: Москва звинувачує Київ у небажанні обмінювати військовополонених

Українська сторона заявила, що Тетяна Москалькова неодноразово проігнорувала спроби омбудсмена Дмитра Лубинця налагодити конструктивний діалог щодо обміну військовополоненими.

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Російський "омбудсмен" Тетяна Москалькова звинуватила українську сторону в небажанні обмінювати військовополонених ЗСУ, і на підтвердження своїх слів оприлюднила список зі 133 прізвищами. Про це 31 березня повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

На це українська сторона заявила, що використовує всі можливі способи повернути наших захисників, проте Москальова неодноразово проігнорувала спроби українського омбудсмена Дмитра Лубинця та міжнародних гуманітарних організацій налагодити конструктивний діалог з цього питання.

"Москалькова ігнорує неодноразові спроби омбудсмена Дмитра Лубінця, а також міжнародних гуманітарних організацій налагодити конструктивний діалог, демонструє відсутність самостійної поведінки та є лише інструментом російської пропаганди", — йдеться у повідомленні.

У заяві сказано, що минулого тижня Україна без будь-яких умов звільнила тяжко поранених військовополонених, яких можна було транспортувати, проте замість зустрічних кроків російська сторона дискредитує українські структури та займається інформаційними вкиданнями.

Крім того, в Росії утримуються як полонені некомбатанти — особи, які перебували в армії, але не брали участь у бойових діях, а також тяжкохворі й поранені українські бійці.

"Вони всі мають бути негайно звільнені без будь-яких додаткових умов", — наголосили в Координаційному штабі.

У заяві зазначено, що єдиним позитивним моментом у діях Москалькової є оприлюднення списків військовополонених, що вкотре побічно доводить перебування українських громадян у неволі.

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Нагадаємо, в районі Бахмута знайшли українського військовополоненого Олексія Гордєєва, який отримав поранення і потрапив до росіян. Як розповів 16 березня журналіст Андрій Цаплієнко, наш боєць провів більше ніж місяць у полоні у російських окупантів і дивом вижив завдяки тому, що ЗСУ захопили ворожу позицію.