Схуд з 80 до 42 кг і пив воду з калюж: історія бійця ЗСУ, якого знайшли у підвалі під Бахмутом

27-річний український захисник Олексій провів понад місяць в полоні у російських окупантів і дивом вижив завдяки тому, що ЗСУ захопили ворожу позицію, знайшли і врятували його.

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У підвалі під Бахмутом знайшли полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. 27-річний захисник отримав поранення під час бою і потрапив у полон до росіян. Історію полоненого українця розповів журналіст Андрій Цаплієнко.

"Воїни, які звільнили село на Донеччині, знайшли у підвалі полоненого українського бійця Олексія Гордєєва. З дірками від куль та осколків у стегні та спині, але живий! З пекла його витяг доброволець ЗСУ з Нової Зеландії. Нагорі точилися бої, а поранений Олексій 42 дні лежав в підземеллі серед його вбитих і вмираючих від ран товаришів, яким він хотів, але не міг допомогти. Харчувався він крихтами – схуд з 80 до 42 кг – пив із калюж, а коли вода закінчилася, отруйний антифриз із нагрівача", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Олексія Гордєєва зараз лікують у шпиталі міста Дніпро. Захисника прооперували. Через тривалий голод у нього виявили дистрофію, тож незабаром планують перевезти на лікування до Києва. Також хлопця лікують від отруєння через вживання антифризу.

Раніше український журналіст Сергій Гармаш писав, що вперше побачивши Олексія шокувався, оскільки він нагадував йому в'язня Освенциму.

"Я ще такого не бачив. Крайній ступінь виснаження. Просто живий скелет. Два місяці був у полоні, у підвалі. Не годували. Якби не один російський солдат, який із жалю ділив з ним свою пайку, помер би з голоду. Від спраги пив антифриз. До виснаження додалося отруєння. Коли в шпиталі ми обмивали його перед реанімацією, він був у прямому сенсі холодний", — розповів журналіст.

За його словами, декілька побратимів Олексія, яких теж захопили в полон, померли від ран і голоду.

У полоні росіян загинув учасник "Ліги сміху" Роман Іваненко. Його тіло знайшли, коли ЗСУ відбили ворожу позицію в окупантів під Бахмутом, де ті тримали полонених. Військовий зазнав поранення в бою, його підрозділ був взятий в оточення, а сам Іваненко потрапив у полон до російських військових. Він прожив з пораненням 4 дні і помер, бо не отримав медичної допомоги.

Розстріляний окупантами боєць ЗСУ Олександр Мацієвський потрапив у полон, коли пішов на бойове завдання разом із групою товаришів. Між ними і окупантами зав'язався нерівний бій. Внаслідок чого всі п'ять військових загинули. Забрати тіла українських солдатів не вдалося, їх повернули під час обміну з росіянами.