Похудел с 80 до 42 кг и пил воду из луж: история бойца ВСУ, найденного в подвале под Бахмутом

27-летний украинский защитник Алексей провел больше месяца в плену у российских оккупантов и чудом выжил благодаря тому, что ВСУ захватили вражескую позицию, нашли и спасли его.

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В подвале под Бахмутом обнаружили пленного украинского бойца Алексея Гордеева. 27-летний защитник получил ранения во время боя и попал в плен к россиянам. Историю украинца рассказал журналист Андрей Цаплиенко.

"Воины, освободившие село на Донетчине, нашли в подвале пленного украинского бойца Алексея Гордеева. С дырами от пуль и осколков в бедре и спине, но жив! Из ада его вытащил доброволец ВСУ из Новой Зеландии. Наверху шли бои, а раненый Алексей дни лежал в подземелье среди его убитых и умирающих от ран товарищей, которым он хотел, но не мог помочь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Алексея Гордеева сейчас лечат в больнице Днепра. Защитника прооперировали. Из-за длительного голода у него обнаружили дистрофию, поэтому вскоре планируют перевезти на лечение в Киев. Также парня лечат от отравления из-за употребления антифриза.

Ранее украинский журналист Сергей Гармаш писал, что впервые увидев Алексея шокировался, поскольку он напоминал ему узника Освенцима.

"Я еще такого не видел. Крайнюю степень истощения. Просто живой скелет. Два месяца был в плену, в подвале. Не кормили. Если бы не один русский солдат, из жалости деливший с ним свою пайку, умер бы с голоду. От жажды пил антифриз. К истощению добавилось отравление. Когда в госпитале мы омывали его перед реанимацией, он был в прямом смысле холодным", — рассказал журналист.

По его словам, несколько побратимов Алексея, которых тоже захватили в плен, скончались от ран и голода.

В плену россиян погиб участник "Лиги смеха" Роман Иваненко. Его тело нашли, когда ВСУ отразили враждебную позицию у оккупантов под Бахмутом, где те держали пленных. Военный получил ранение в бою, его подразделение было взято в окружение, а сам Иваненко попал в плен к российским военным. Он прожил с ранением 4 дня и умер, потому что не получил медицинской помощи.

Расстрелянный оккупантами боец ВСУ Александр Мациевский попал в плен, когда пошел на боевое задание вместе с группой товарищей. Между ними и оккупантами завязалось неравное сражение. В результате чего все пять военных погибли. Забрать тела украинских солдат не удалось, их вернули во время обмена с россиянами.