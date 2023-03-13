Евакуювали "на щиті": у полоні ЗС РФ загинув шоумен "Ліги сміху" Іваненко (фото)

Як розповів голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич, тіло загиблого українського воєнного вдалося знайти завдяки тому, що ЗСУ відбили позицію росіян, де ті тримали полонених.

Related video

На фронті загинув учасник Ліги сміху Роман Іваненко. Про це повідомив голова Кам'янець-Подільської районної ради Михайло Сімашкевич на своїй сторінці у Фейсбуці.

За його словами, Іваненко загинув у полоні.

"Невимовний біль. Як важко втрачати того, кого ти знав, вважав добрим другом. Роман Іваненко – доброволець, гуморист, воїн з великої літери. Потрапивши в оточення, на Вугледарському напрямку, бився до останнього", — написав Сімашкевич.

За словами Семашкевича, військовий зазнав поранення в бою, його підрозділ був взятий в оточення, а сам Іваненко потрапив у полон до російських воєнних.

"Тримався з 24.01. до 28.02. Але від терориста гідної медичної допомоги не отримав", — додав Семашкевич.

У суботу, 11 березня, ЗСУ пішли на штурм і вибили російських окупантів із позицій. Тіло Семашкевича 12 березня евакуювали.

Роман Іваненко загинув у полоні російських воєнних, не отримавши належної медичної допомоги

"Ми завжди пам'ятатимемо його як щирого, доброго юнака, який безмежно любив свою сім'ю, цей світ і завжди ділився радістю, теплом з усіма. Він справді герой", — підсумував голова Кам'янець-Подільської районної ради.

Зауважимо, що про загибель Романа Іваненка написав також воєнний Володимир Черняк, який виконував бойові завдання разом із ним.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що під Бахмутом загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло. У процесі бойових дій на Донбасі боєць отримав сильне поранення у шию. Екснардеп Борислав Береза зазначив, що лікарі виявилися безсилими.

А 13 березня звільнений із полону боєць ЗСУ розповів про знущання росіян. 27-річний воєнний кілька місяців провів у підвалі. Його не годували і чоловік від спраги змушений був пити антифриз.