Односторонній жест: Україна повернула Росії всіх тяжко поранених полонених (фото)

У координаційному штабі наголосили, що це не є обміном, це односторонній жест репатріації, передбачений Женевською конвенцією.

Related video

Україна в односторонньому порядку передала державі-агресору Росії всіх тяжко поранених полонених окупантів, стан яких дозволяв транспортування. Про це сьогодні, 24 березня, повідомляє Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими.

Так, Україна продемонструвала, що дотримується міжнародних зобов'язань та виконує Женевську конвенцію. Процес був одностороннім.

Україна повернула Росії всіх тяжко поранених та хворих полонених Фото: Facebook

"У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення тяжко поранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", — йдеться у повідомленні.

Водночас у Координаційному штабі зазначили, що РФ систематично нехтує міжнародними нормами, досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема тяжкохворих і поранених, цивільних, дітей і жінок, людей похилого віку, а також тих, хто потрапили в російський полон ще до початку широкомасштабного вторгнення.

Україна закликала світову спільноту посилювати тиск на Росію, щоб змусити агресора дотримуватися міжнародного гуманітарного права.

3 березня з'явилася інформація від Мін'юсту, що Україна щомісяця витрачає щонайменше 10 тисяч гривень на одного російського полоненого.

Нагадаємо, 27 лютого глава ГУР МО Кирило Буданов розповів, що 40% від усіх українців у полоні РФ є цивільними.

Кількість військовополонених по обидва боки достеменно невідома, проте ця кількість перевищує кілька тисяч. Регулярно між сторонами, що воюють, відбувається обмін полоненими. Один із них пройшов 16 лютого. За сотню полонених бійців Україна віддала РФ одного колаборанта УПЦ МП. Священик допомагав РФ проводити псевдовибори та "зливав" різноманітну інформацію кураторам із російських спецслужб, розповіли у розвідці.

Нагадаємо, 22 лютого ЗМІ розповіли, що в Росії обмежили видавання тіл убитих в Україні військових, щоб не сіяти паніку через велику кількість "вантажу 200". Трупів росіян настільки багато, що морги не справляються з таким обсягом роботи.

17 лютого розвідка Британії повідомляла, що Росія втратила майже 175 тисяч солдатів на війні в Україні. У більшості випадків росіяни гинуть або зазнають поранень через артилерійські удари Сил оборони України.