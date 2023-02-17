Росія втратила в Україні від 175 до 200 тисяч людей, — розвідка Британії (фото)

Як вважають розвідники, у більшості випадків росіяни гинуть або зазнають поранень через артилерійські удари Сил оборони України.

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Втрати ЗС РФ та приватних військових компаній в Україні з початку повномасштабного вторгнення оцінюються у 175-200 тисяч осіб. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 17 лютого.

За даними відомства, рівень втрат особового складу російських військ суттєво зріс із моменту, коли в Росії президентським указом було оголошено часткову мобілізацію.

З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЗС РФ та приватні військові компанії втратили від 175 до 200 тисяч осіб. Втрати вбитими, як сказано у звіті розвідки, оцінюються як мінімум у 40-60 тисяч осіб.

"За сучасними стандартами, ці цифри становлять високе співвідношення вбитих і поранених. Майже напевно високий рівень втрат пов'язаний із вкрай незадовільним медичним забезпеченням більшої частини особового складу. Удари артилерії ймовірно призвели до більшості російських втрат", — зазначають розвідники у своєму щоденному звіті.

Окремо відомство коментує втрати особового складу ПВК "Вагнер", загони якої задіяні у штурмових операціях. Розвідники зазначають, що для участі у бойових діях компанія використовувала велику кількість завербованих зеків. Втрати серед найманців ПВК "Вагнер" становлять до 50% особового складу.

[ + – ] Розвідка Британії оцінила втрати РФ в Україні у 175-200 тисяч осіб

На день раніше, 16 лютого, британське видання The Times випустило матеріал, присвячений загостренню ситуації на Донбасі. Журналісти, посилаючись на оцінки НАТО, повідомили, що Росія втрачає по 2000 людей під час просування на кожні 91 метр.

Також повідомлялося, що декількома днями раніше президент України Володимир Зеленський висміяв колосальні втрати ЗС РФ. За словами глави держави, Росія втрачає так багато особового складу, що через деякий час у російських містах буде складно знайти кадрового військовослужбовця.