Россия потеряла в Украине от 175 до 200 тысяч человек, — разведка Британии (фото)

Как считают разведчики, в большинстве случаев россияне погибают или получают ранения из-за артиллерийских ударов Сил обороны Украины.

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Потери ВС РФ и частных военных компаний в Украине с начала полномасштабного вторжения оцениваются в 175-200 тысяч человек. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 17 февраля.

По данным ведомства, уровень потерь личного состава российских войск существенно вырос с момента, когда в России президентским указом была объявлена частичная мобилизация.

С начала полномасштабного вторжения в Украину ВС РФ и частные военные компании потеряли от 175 до 200 тысяч человек. Потери убитыми, как сказано в отчете разведки, оцениваются как минимум в 40-60 тысяч человек.

"По современным стандартам, эти цифры представляют собой высокое соотношение убитых и раненых. Почти наверняка высокий уровень потерь связан с крайне неудовлетворительным медицинским обеспечением большей части личного состава. Удары артиллерии почти наверняка привели к большинству российских потерь", — отмечают разведчики в своем ежедневном отчете.

Отдельно ведомство комментирует потери личного состава ЧВК "Вагнер", отряды которой задействованы в штурмовых операциях. Разведчики отмечают, что для участия в боевых действиях компания использовала большое количество завербованных зэков. Потери среди наемников ЧВК "Вагнер" составляют до 50% личного состава.

[ + – ] Разведка Британии оценила потери РФ в Украине в 175-200 тысяч человек

Днем ранее, 16 февраля, британское издание The Times выпустило материал, посвященный обострению ситуации на Донбассе. Журналисты, ссылаясь на оценки НАТО, сообщили, что Россия теряет по 2000 человек при продвижении на каждые 91 метр.

Также сообщалось, что несколькими днями ранее президент Украины Владимир Зеленский высмеял колоссальные потери ВС РФ. По словам главы государства, Россия теряет так много личного состава, что через некоторое время в российских городах будет сложно найти кадрового военнослужащего.