"Будет сложно найти морпеха": Зеленский высмеял потери российской армии (видео)

По словам украинского президента, грядущая весна должна стать такой, чтобы чувствовалось движение к победе над российскими оккупантами.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине необходимо сломать любые попытки России перехватить инициативу в войне. Украинский лидер также прокомментировал боевые потери Вооруженных сил Российской Федерации во время своего вечернего обращения.

"Враг сейчас уже теряет столько своих людей и сил, что по всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха. И наша задача сделать так, чтобы все меньше находилось там и желание содержать в оккупации украинские территории", — сказал Владимир Зеленский.

Президент акцентировал внимание на том, что Украина должна сделать весну такой, чтобы чувствовалось движение Украины к победе над РФ. С этой целью ведется ежедневная работа, в частности по подготовке украинских Сил обороны и поставкам оружия.

"Любые попытки России перехватить инициативу должны сломать. И уверен, что мы это сделаем", — заявил глава государства.

[ + – ] Вечернее обращение Владимира Зеленского

Владимир Зеленский также выразил благодарность 54-й отдельной механизированной бригаде имени гетмана Ивана Мазепы и 10-й отдельной штурмовой бригаде "Эдельвейс" за эффективную оборону Донбасса. Президент также поблагодарил 25-ю отдельную воздушно-десантную Сечеславскую бригаду, 81-ю отдельную аэромобильную бригаду и 95-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду за оборону Луганской области.

"Каждый день вашей обороны сейчас позволяет нам подготовить будущее освобождение наших городов и общин", — отметил Зеленский.

Напомним, что 15 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, что наиболее "горячая" ситуация на фронте сейчас в Донецкой области на Бахмутском и Угледарском направлениях.

Фокус также писал о том, что 12 февраля Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения СНБО Украины о санкциях против 200 физлиц, связанных с Российской Федерацией. Большинство фигурантов являются предпринимателями или директорами компаний.