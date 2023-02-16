"Буде складно знайти морпіха": Зеленський висміяв втрати російської армії (відео)

За словами українського президента, прийдешня весна має стати такою, щоб відчувався рух до перемоги над російськими окупантами.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні необхідно зламати будь-які спроби Росії перехопити ініціативу у війні. Український лідер також прокоментував бойові втрати Збройних сил України під час свого вечірнього звернення.

"Ворог зараз уже втрачає стільки своїх людей і сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, морпіха. І наше завдання зробити так, щоби все менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території", — сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив на тому, що Україна має зробити весну такою, щоб відчувався рух України до перемоги над РФ. З цією метою ведеться щоденна робота, зокрема щодо підготовки українських Сил оборони та постачання зброї.

"Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І впевнений, що ми це зробимо", — заявив глава держави.

[ + – ] Вечірнє звернення Володимира Зеленського

Володимир Зеленський також висловив подяку 54-й окремій механізованій бригаді імені гетьмана Івана Мазепи та 10-й окремій штурмовій бригаді "Едельвейс" за ефективну оборону Донбасу. Президент також подякував 25-й окремій повітряно-десантній Січеславській бригаді, 81-й окремій аеромобільній бригаді та 95-й окремій десантно-штурмовій бригаді за оборону Луганської області.

"Кожен день вашої оборони зараз – дозволяє нам підготувати майбутнє звільнення наших міст і громад", — зазначив Зеленський.

Нагадаємо, що 15 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, що найбільш "гаряча" ситуація на фронті зараз у Донецькій області на Бахмутському та Вугледарському напрямках.

Фокус також писав про те, що 12 лютого Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення РНБО України про санкції проти 200 фізосіб, пов'язаних з Російською Федерацією. Більшість фігурантів є підприємцями чи директорами компаній.