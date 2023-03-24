Односторонний жест: Украина вернула России всех тяжелораненых пленных (фото)

В координационном штабе подчеркнули, что это не является обменом, это односторонний жест репатриации, предусмотренный Женевской конвенцией.

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Украина в одностороннем порядке передала государству-агрессору России всех тяжелораненых пленных оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку. Об этом сегодня, 24 марта, сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Таким образом, Украина продемонстрировала, что придерживается международных обязательств и выполняет Женевскую конвенцию. Процесс был односторонним.

Украина вернула России всех тяжелораненых и больных пленных Фото: Facebook

"В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право", – говорится в сообщении.

В то же время в Координационном штабе отметили, что РФ систематически пренебрегает международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан, в том числе тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в российский плен еще до начала широкомасштабного вторжения.

Украина призвала мировое сообщество усиливать давление на Россию, чтобы заставить агрессора соблюдать международное гуманитарное право.

3 марта появилась информация от Минюста, что Украина ежемесячно тратит не менее 10 тысяч гривен на одного российского пленного.

Напомним, 27 февраля глава ГУР МО Кирилл Буданов рассказал, что 40% от всех украинцев в плену РФ являются гражданскими.

Количество военнопленных с обеих сторон доподлинно неизвестно, однако это число превышает несколько тысяч. Регулярно между воюющими сторонами происходит обмен пленными. Один из них прошел 16 февраля. За сотню пленных бойцов Украина отдала РФ одного коллаборанта УПЦ МП. Священник помогал РФ проводить псевдовыборы и "сливал" разнообразную информацию кураторам из российских спецслужб, рассказали в разведке.

Напомним, 22 февраля СМИ рассказали, что в России ограничили выдачу тел убитых в Украине военных, чтобы не сеять панику из-за большого количества "груза 200". Трупов россиян настолько много, что морги не справляются с таким объемом работы.

17 февраля разведка Британии сообщала, что Россия потеряла около 175 тысяч солдат на войне в Украине. В большинстве случаев россияне погибают или получают ранения из-за артиллерийских ударов Сил обороны Украины.