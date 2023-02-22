Чтобы не сеять панику: в РФ ограничили выдачу тел убитых в Украине военных, — СМИ

Как пишут медиа, ограничения на выдачу трупов российских солдат уже действуют на Северном Кавказе и на Южном Урале. Негласное распоряжение об этом получили сотрудники бюро СМЭ и простые работники моргов.

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В России ограничили выдачу тел погибших на войне в Украине из-за огромной нагрузки на морги, с которыми их работники уже не справляются. Об этом пишет The Moscow Times.

Медиа пишет о том, что ограничения на выдачу тел убитых военных вызваны несколькими причинами.

Первая — в РФ начало прибывать настолько больше "груза 200", что сотрудники морга уже физически не справляются с таким объемом работы.

Вторая состоит в том, что бюро СМЭ в регионах получили негласное указание ограничить выдачу трупов убитых в Украине военных, чтобы скрыть реальные потери ВС РФ и не провоцировать среди россиян панику и упаднические настроения.

Так, в Северной Осетии (республика на севере Кавказа) уже давно действует негласное распоряжение для моргов — выдавать не более двух тел в день.

Подобная ситуация сложилась и в Оренбурге (один из крупных городов Южного Урала).

"У нас небольшой город, выдать сразу столько погибших родственникам — значит создать панику", — рассказал журналистам на правах анонимности один из сотрудников местного морга.

Напомним, 17 февраля стало известно, что Россия потеряла в Украине от 175 до 200 тысяч человек. Как считают британские разведчики, в большинстве случаев россияне погибают или получают ранения из-за артиллерийских ударов Сил обороны Украины.

Фокус также писал о том, что британское издание The Times выпустило материал, посвященный обострению ситуации на Донбассе. Журналисты, ссылаясь на оценки НАТО, сообщили, что Россия теряет по 2000 человек при продвижении на каждые 91 метр.