Щоб не сіяти паніку: в РФ обмежили видавання тіл убитих в Україні військових, — ЗМІ

Як пишуть медіа, обмеження на видавання трупів російських солдат уже діють на Північному Кавказі та на Південному Уралі. Негласне розпорядження про це отримали співробітники бюро СМЕ та прості працівники моргів.

Related video

У Росії обмежили видавання тіл загиблих на війні в Україні через величезне навантаження на морги, з якими їхні працівники не справляються. Про це пише The Moscow Times.

Медіа пише про те, що обмеження на видавання тіл убитих військових викликані кількома причинами.

Перша — в РФ почало прибувати настільки більше "вантажу 200", що співробітники моргу вже фізично не справляються з таким обсягом роботи.

Друга полягає в тому, що бюро СМЕ в регіонах отримали негласну вказівку обмежити видавання трупів убитих в Україні військових, щоб приховати реальні втрати ЗС РФ і не провокувати серед росіян паніку та занепадницькі настрої.

Так, у Північній Осетії (республіка на півночі Кавказу) вже давно діє негласне розпорядження для моргів — видавати не більше двох тіл на день.

Подібна ситуація склалася і в Оренбурзі (одне з великих міст Південного Уралу).

"У нас невелике місто, видати відразу стільки загиблих родичам — значить створити паніку", — розповів журналістам на правах анонімності один зі співробітників місцевого моргу.

Нагадаємо, 17 лютого стало відомо, що Росія втратила в Україні від 175 до 200 тисяч людей. Як вважають британські розвідники, у більшості випадків росіяни гинуть або зазнають поранень через артилерійські удари Сил оборони України.

Фокус також писав, що британське видання The Times випустило матеріал, присвячений загостренню ситуації на Донбасі. Журналісти, посилаючись на оцінки НАТО, повідомили, що Росія втрачає по 2 000 людей під час просування на кожні 91 метр.