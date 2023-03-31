Провокация омбудсмена РФ: Москва обвиняет Киев в нежелании обменивать военнопленных

Украинская сторона заявила, что Татьяна Москалькова неоднократно проигнорировала попытки омбудсмена Дмитрия Лубинца наладить конструктивный диалог по вопросу обмена военнопленными.

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Российский "омбудсмен" Татьяна Москалькова обвинила украинску сторону в нежелании обменивать военнопленных ВСУ, и в подтверждении своих слов обнародовала список с 133 фамилиями. Об этом 31 марта сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

На это украинская сторона заявила, что использует все возможные способы, чтобы вернуть наших защитников, однако Москалева неоднократно проигнорировала попытки украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца и международных гуманитарных организаций наладить конструктивный диалог по этому вопросу.

"Москалькова игнорирует неоднократные попытки омбудсмена Дмитрия Лубинца, а также международных гуманитарных организаций наладить конструктивный диалог, демонстрирует отсутствие самостоятельного поведения и является лишь инструментом российской пропаганды", — говорится в сообщении.

В заявлении сказано, что на прошлой неделе Украина без каких-либо условий освободила тяжелораненых военнопленных, которых можно было транспортировать, однако вместо встречных шагов российская сторона дискредитирует украинские структуры и занимается информационными вбросами.

Кроме того, в России удерживаются в качестве пленных некомбатанты — лица которые находились в армии, но не участвовали в боевых действиях, а также тяжелобольные и раненые украинские бойцы.

"Они все должны быть немедленно освобождены без каких-либо дополнительных условий", — подчеркнули в Координационном штабе.

В заявлении отмечено, что единственным положительным моментом в действиях Москальковой — это обнародование списков военнопленных, что лишний раз косвенно доказывает пребывание украинских граждан в неволе.

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Напомним, в районе Бахмута нашли украинского военнопленного Алексея Гордеева, который получил ранения и попал к россиянам. Как рассказал 16 марта журналист Андрей Цаплиенко, наш боец провел больше месяца в плену у российских оккупантов и чудом выжил благодаря тому, что ВСУ захватили вражескую позицию.