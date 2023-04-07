Залужный показал австралийские БТРы Bushmaster на Бахмутском направлении (фото)

По словам бойцов, Bushmaster хорошо себя зарекомендовал для транспортировки бойцов, а также эвакуации раненых.

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Переданные Австралией бронетранспортеры Bushmaster выполняют задания на Бахмутском направлении. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного.

Украинские подразделения, выполняющие задачи на Бахмутском направлении, используют БТР Bushmaster, чтобы перевозить бойцов и эвакуировать раненых.

"Эти автомобили хорошо зарекомендовали себя в качестве транспортного средства для перемещения пехоты и эвакуации", — приводят слова бойца Андрея.

Военный отмечает, что австралийские Bushmaster обладают хорошей маневренностью и проходимостью, что важно для условий, в которых бойцам приходится воевать.

Bushmaster – это панцирный транспортер, разработанный компанией Thales Australia. Он предназначен для перевозки десанта. Бронирование корпуса защитит бойцов от стрелкового оружия и фугасов. В десантном отделении размещается до 9 военных. Украинские военные уже используют машины в боях. БТР спас жизнь бойцам, взорвавшимся на мине. Эпизод произошел около города Лисичанск в октябре 2022 года.

Всего Австралия передала Украине 40 бронетранспортеров Bushmaster.

Напомним, первые БТР Bushmaster отправили в Украину 8 апреля 2022 года.

7 апреля СМИ показали первые БТР Stryker в украинском лесу.