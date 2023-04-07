Залужний показав австралійські БТРи Bushmaster на Бахмутському напрямку (фото)

За словами бійців, Bushmaster добре себе зарекомендував для транспортування бійців, а також евакуації поранених.

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Передані Австралією бронетранспортери Bushmaster виконують завдання на Бахмутському напрямку. Про це повідомляється в офіційному телеграм-каналі головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного.

Українські підрозділи, які виконують завдання на Бахмутському напрямку, використовують БТРи Bushmaster, щоб перевозити бійців та евакуювати поранених.

"Ці автомобілі добре зарекомендували себе у якості транспортного засобу для переміщення піхоти та евакуації", — наводять слова бійця Андрія.

Військовий зазначає, що австралійські Bushmaster мають гарну маневреність та прохідність, що важливо для умов, в яких бійцям доводиться воювати.

Bushmaster — це панцирний транспортер, розроблений компанією Thales Australia. Він створений для перевезення десанту. Бронювання корпусу захистить бійців від легкої стрілецької зброї та фугасів. У десантному відділенні розміщується до 9 військових. Українські військові вже використовують машини у боях. БТР врятував життя бійцям, які підірвався на міні. Епізод стався біля міста Лисичанськ у жовтні 2022 року.

Всього Австралія передала Україні 40 бронетранспортерів Bushmaster.

Нагадаємо, перші БТР Bushmaster відправили в Україну 8 квітня 2022 року.

7 квітня ЗМІ показали перші БТР Stryker в українському лісі.