Яскравий спалах: бійці ЗСУ знищили російський комплекс "Корнет" із ПТРК "Стугна" (відео)

Воїни 30-ї бригади ЗСУ застосували проти розрахунку ПТРК окупантів із протитанкової керованої ракети.

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Бійці 30-го ОМБр ім. князя Костянтина Острозького знищили ворожий розрахунок ПТРК "Корнет. Про це у вівторок, 11 квітня, повідомив народний депутат України Юрій Мисягін у своєму Telegram-каналі.

Проти ворожого протитанкового ракетного комплексу українські захисники застосували аналогічну зброю — керовану протитанкову ракету.

"Російський розрахунок ПТУР "Корнет" було знищено воїнами 30-ї бригади ЗСУ, які чітко відпрацювали з ПТУР "Стугна-П", — написав нардеп.

Застосування ПТУР "Стугна-П" та "Корнет" в Україні

6 квітня повідомлялося, що бійці 87-го дивізіону 45-ї бригади знищили російський танк Т-90М. Спочатку розрахунок з трофейного російського ПТРК "Корнет" знерухомив ворожу машину. Екіпаж втік з Т-90М "Прорив", а потім бійці ЗСУ скинули на нього снаряд із безпілотника.

Раніше, 9 січня, стало відомо, що бійці ЗСУ знищили російський танк Т-90М "Прорив" за допомогою протитанкового ракетного комплексу Javelin. Зйомка велася з українського комплексу "Стугна-П". Тому передбачається, що спочатку "Стугна" знешкодила танк, а потім його "добили" із ПТРК.

Також нагадаємо, у грудні минулого року в Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень розповіли, чим українська "Стугна" краща за російський "Корнет". Серед переваг ПТРК "Стугна-П" виділяють краще бронепробиття, ніж у "Корнета", а також можливість розміщувати операторів комплексу на відстані від установки.