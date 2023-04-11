Яркая вспышка: бойцы ВСУ уничтожили российский комплекс "Корнет" из ПТРК "Стугна" (видео)

Воины 30-й бригады ВСУ применили против расчета ПТРК оккупантов из противотанковой управляемой ракеты.

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Бойцы 30-й ОМБр им. князя Константина Острожского уничтожили вражеский расчет ПТРК "Корнет. Об этом во вторник, 11 апреля, сообщил народный депутат Украины Юрий Мысягин в своем Telegram-канале.

Против вражеского противотанкового ракетного комплекса украинские защитники применили аналогичное оружие — управляемую противотанковую ракету.

"Российский расчет ПТУР "Корнет" был уничтожен воинами 30-й бригады ВСУ, которые четко отработали с ПТУР "Стугна-П", — написал нардеп.

Применение ПТУР "Стугна-П" и "Корнет" в Украине

6 апреля сообщалось, что бойцы 87-го дивизиона 45-й бригады уничтожили российский танк Т-90М. Сперва расчет из трофейного российского ПТРК "Корнет" обездвижил вражескую машину. Экипаж скрылся с Т-90М "Прорыв", а затем бойцы ВСУ сбросили на него снаряд из беспилотника.

Ранее, 9 января, стало известно о том, что бойцы ВСУ уничтожили российский танк Т-90М "Прорыв" при помощи противотанкового ракетного комплекса Javelin. Съемка велась из украинского комплекса "Стугна-П". Поэтому предполагается, что сперва "Стугна" обезвредила танк, а затем его "добили" из ПТРК.

Также напомним, в декабре прошлого года в Королевском объединенном институте оборонных исследований рассказали, чем украинская "Стугна" лучше российского "Корнета". Среди преимуществ ПТРК "Стугна-П" выделяют лучшее бронепробитие, чем у "Корнета", а также возможность размещать операторов комплекса на отдалении от установки.