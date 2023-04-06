Украинские военные подбили танк Т-90М "Прорыв" с российского ПТРК "Корнет" (видео)

Очередной российский танк подбили на направлении Сватово-Кременная. Добивали машину уже из беспилотника.

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Противотанковый расчет бойцов ВСУ уничтожил самую современную модификацию танка Т-90М "Прорыв". Об этом сообщает 45-я отдельная артиллерийская бригада.

Бойцы 87-го дивизиона 45-й бригады уничтожили российский танк Т-90М по направлению Сватово-Кременная. На кадрах видно, что первоначально расчет из трофейного российского ПТРК "Корнет" обездвижил вражескую машину. Экипаж скрылся с Т-90М "Прорыв", а затем бойцы ВСУ сбросили на него снаряд из беспилотника.

По данным проекта Oryx, российские войска потеряли уже 18 танков Т-90М "Прорыв", из которых две машины стали трофеями для ВСУ. Танк на видео стал 19-й зафиксированной потерей танка "Прорыв". Авторы отмечают, что их список может не отображать реальность, потому что туда попадают только техника, которая была на фото или на видео.

Т-90М "Прорыв" — это самая современная модификация танка Т-90, который в свою очередь является модификацией Т-72. На нем установлена новая башня, динамическая защита и средства управления и прицеливания.

Напомним, 4 апреля бойцы 66-й бригады ВСУ уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв", который был 18-ю зафиксированной потерей.

24 марта ВСУ уничтожили Т-90М "Прорыв" и БМП с оккупантами во время эвакуации танка с поля боя.