Українські військові підбили танк Т-90М "Прорив" з російського ПТРК "Корнет" (відео)

Черговий російський танк підбили на напрямку Сватове-Кремінна. Добивали машину вже з безпілотника.

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Протитанковий розрахунок бійців ЗСУ знищив найсучаснішу модифікацію танку Т-90М "Прорив". Про це повідомляє 45 окрема артилерійська бригада.

Бійці 87-го дивізіону 45-ї бригади знищили російський танк Т-90М на напрямку Сватове-Кремінна. На кадрах видно, що спочатку розрахунок з трофейного російського ПТРК "Корнет" знерухомив ворожу машину. Екіпаж втік з Т-90М "Прорив", а потім бійці ЗСУ скинули на нього снаряд з безпілотника.

За даними проєкту Oryx, російські війська втратили вже 18 танків Т-90М "Прорив", з яких дві машини стали трофеями для ЗСУ. Танк на відео став 19-ю зафіксованою втратою танку "Прорив". Автори наголошують, що їхній лист може не відображати реальності, бо туди потрапляють лише техніка, яка була на фото чи на відео.

Т-90М "Прорив" — це найсучасніша модифікація танку Т-90, який своєю чергою є модифікацією Т-72. На нього встановили нову башту, динамічний захист та засоби керування та прицілювання.

Нагадаємо, 4 квітня бійці 66-ї бригади ЗСУ знищили новітній російський танк Т-90М "Прорив", який був 18 зафіксованою втратою.

24 березня ЗСУ знищили Т-90М "Прорив" та БМП з окупантами під час евакуації танку з поля боя.