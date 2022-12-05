Дело не только в дальности: чем украинская "Стугна" лучше российского "Корнета" (фото)

Разработка украинского ГККБ "Луч" с первых дней полномасштабного вторжения уничтожает российскую бронетехнику. Этому способствует высокий уровень бронепробития и живучесть операторов.

Related video

Украинский противотанковый ракетный комплекс "Стугна" стал одним из тех типов вооружений, за которым ВС РФ устраивают охоту. Разработка ГККБ "Луч" во многих аспектах лучше российского "Корнета". Об этом сообщается в анализе RUSI — Королевский объединенный институт оборонных исследований.

По оценкам исследователей, на момент полномасштабного вторжения РФ в Украину, у ВСУ было около 950 различных противотанковых комплексов и около 9100 ракет к ним. При первом взгляде, российский комплекс "Корнет" имеет схожие со "Стугной" характеристики. Однако различий достаточно.

[ + – ] Оператор украинской "Стугны" может находиться вдали от пусковой установки

Среди преимуществ ПТРК "Стугна-П" выделяют лучшее бронепробитие, чем у "Корнета", а также возможность размещать операторов комплекса на отдалении от установки. Это значительно повышает выживаемость военных. У российского "Корнета" заявляется большая дальность — 5300 метров вместо 5000 у "Стугны".

[ + – ] У российского "Корнета" должен находится оператор

Как пишет Defense Express, также к достоинствам "Стугны" следует отнести и то, что после выпуска ракеты, можно совершать резкие маневры на пульте управления. Вдобавок украинский ПТРК может сбивать даже вертолеты или катера. Поэтому для ВС РФ на поле битвы "Стугна" является важной целью.

Напомним, 8 ноября десантники 79-й бригады рассказали как уничтожают танки ВС РФ. Противотанковые подразделения выполняют задачи на Донбассе.

5 апреля бойцы ВСУ сбили ударный вертолет Ка-52 из противотанкового комплекса "Стугна-П". Это первый случай с момента полномасштабного вторжения.