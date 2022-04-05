Украинские военные сбили ударный вертолет Ка-52 из противотанкового комплекса (видео)

ПТРК "Стугна-П" — разработан силами ГККБ "Луч". Это первый случай, когда противотанковый комплекс сбивает воздушную цель.

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Бойцы 95-й бригады Вооруженных сил Украины смогли сбить российский ударный вертолет Ка-52 из переносного комплекса "Стугна-П". Об этом сообщает АрміяInform.

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На видео противотанковый расчет открыл стрельбу по вертолету, который находился в воздухе. ПТРК "Стугна-П" разработан силами государственного киевского конструкторского бюро "Луч".

"Стугна-П" — принята на вооружение украинской армии в 2011 году. Его характеристики позволяют уничтожать танки врага на дальности до 5 км. Бронепробитие ракеты составляет 800-1100 мм.

[ + – ] Стугна-П Фото: Википедия

Сбитие вертолета стало первым зафиксированным случаем уничтожения из противотанкового комплекса. Ка-52 "Аллигатор" — это российский разведывательно-ударный вертолет. Принят на вооружение РФ в 2011 году. На вооружении находится около 170 воздушных суден.

По данным проекта Oryx, ВСУ сбили уже 9 вертолетов Ка-52. Однако авторы подчеркивают, что их данные не отражают реальных. Они добавляют в списки только ту технику, которая попала на фото или видео.

Напомним, 21 марта украинские военные уничтожили российский патрульный катер "Раптор" из ПТРК.

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