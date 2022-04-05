Українські військові збили ударний вертоліт Ка-52 із протитанкового комплексу (відео)

ПТРК "Стугна-П" — розроблений силами ДККБ "Луч". Це перший випадок, коли протитанковий комплекс збиває повітряну ціль.

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Бійці 95-ої бригади Збройних сил України змогли збити російський ударний вертоліт Ка-52 із переносного комплексу "Стугна-П". Про це повідомляє АрміяInform.

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На відео протитанковий розрахунок відкрив стрільбу по вертольоту, який був у повітрі. ПТРК "Стугна-П" розроблений силами державного київського конструкторського бюро "Луч".

"Стугна-П" — прийнятий на озброєння української армії у 2011 році. Його характеристики дозволяють знищувати танки ворога на відстані до 5 км. Бронепробиття ракети становить 800-1100 мм.

[ + – ] Стугна-П Фото: Вiкiпедiя

Збиття вертольота стало першим зафіксованим випадком знищення з протитанкового комплексу. Ка-52 "Алігатор" — це російський розвідувально-ударний вертоліт. Прийнятий на озброєння РФ у 2011 році. На озброєнні перебуває близько 170 повітряних суден.

За даними проекту Oryx, ЗСУ збили вже 9 вертольотів Ка-52. Проте автори наголошують, що їхні дані не відображають реальні. Вони додають у списки лише ту техніку, яка потрапила на фото чи відео.

Нагадаємо, 21 березня українські військові знищили російський патрульний катер "Раптор" із ПТРК.

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