"Стугна" и беспилотники: десантники 79-й бригады уничтожают вражеские танки (видео)

Противотанковые подразделения выполняют задачи на Донбассе, где ликвидировали уже 30 единиц техники.

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Расчет противотанковых комплексов "Стугна" эффективно уничтожают российские танки в связке с аэроразведкой. Об этом сообщает Командование Десантно-штурмовых войск в Фейсбуке.

Противотанковое подразделение 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады уничтожают вражескую технику на Донбассе. Николаевские военные поразили уже 30 российских единиц техники. В "коллекции" уничтоженные танки и боевые бронированные машины врага.

Отмечается, что расчеты достигли высоких показателей благодаря скоординированным действиям с аэроразведкой.

"Основным секретом успеха этого удачного боя была обученность нашего экипажа ПТРК "Стугна" и четкая координация их действий с аэроразведкой, благодаря которой мы знали о всех направлениях передвижения бронетехники противника", — говорит командир расчета.

"Стугна" — это украинский противотанковый ракетный комплекс, разработанный силами КБ "Луч". ПТРК является разработкой второго поколения — оператор должен вести ракету от момента запуска до момента поражения цели по лазерной наводке.

Напомним, десантники 95-й бригады устроили засаду на российский танк Т-80БВ. Один из бойцов выбежал из посадки и почти в упор расстрелял вражескую технику.

"Стугна-П" называют лучшим украинским ПТРК. Военный эксперт Глеб Парфенов заявил, что комплекс стал одним из прорывов для ВПК.