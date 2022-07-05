Гроза российских танков: лучший украинский ПТРК "Стугна-П"

По словам военного эксперта Глеба Парфенова, противотанковый ракетный комплекс стал одним из прорывов для украинского военно-промышленного комплекса.

Среди множества различных противотанковых ракетных комплексов, которые теперь есть на вооружении украинской армии, отдельно стоит ПТРК "Стугна-"П киевского КБ "Луч". Фокус в рейтинге "ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией" разобрался, чем это оружие так хорошо.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П" — это разработка государственного киевского конструкторского бюро "Луч". Это ПТРК второго поколения, что означает оператору нужно вести ракету по лазерной указке по пути к цели.

Украинские военные в совершенстве освоили "Стугну". С ее помощью бойцы уничтожали не только, БТРы, танки и БМП врага, но и даже вертолет и патрульный катер ВС РФ.

Эксперт о ПТРК "Стугна-П"

Координатор направления безопасности Центра политических исследований "Доктрина" Глеб Парфенов уверен, что "Стугна-П" стала одним из прорывов для украинского ВПК. Она в разы дешевле, чем "Джавелин" и позволяет вести стрельбу с безопасного места.

"Лазерное наведение ракеты позволяет точнее попадать по противнику. Впрочем, количество видео с попаданием по технике врага говорит само за себя. Надеюсь, что после войны комплекс "Стугна-П" займет почетную нишу на мировом рынке", — резюмирует Парфенов.

Более детально о "Стугне-П" и другом украинском оружии читайте в статье Фокуса: "От "Стугны" до автомата "Малюк". ТОП-10 лучшего украинского оружия на войне с Россией".